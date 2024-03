CARRARESE-JUVENTUS NEXT, FORMAZIONI UFFICIALI

Da Juventus.com:La Juventus Next Gen sfida in trasferta la Carrarese, reduce dal pareggio contro il Pontedera e pronta a una partita complicata come quella contro la terza forza del girone B della Serie C.Di seguito le formazioni ufficiali.Carrarese: Bleve, Imperiale, Illanes Minucci, Della Latta, Panico, Schiavi, Coppolaro, Capello, Belloni, Zanon, Capezzi. A disposizione: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Di Gennaro, Zuelli, Amato, Finotto, Sansaro, Boli, Di Matteo, Giannetti. Allenatore: Dal CantoJuventus Next Gen: Daffara; Stivanello, Stramaccioni, Muharemovic (C); Perotti, Salifou, Hasa, Rouhi; Guerra, Sekulov; Anghelè. A disposizione: Scaglia, Zelezny, Savona, Pedro Felipe, Cerri, Mbangula Tshifunda, Comenencia, Iocolano, Palumbo, Damiani, Turicchia, Bonetti. Allenatore: Brambilla