I CONVOCATI

2 Savona

3 Stramaccioni

4 Pedro Felipe

5 Muharemovic

7 Hasa

9 Cerri

11 Mbangula Tshifunda

15 Comenencia

17 Guerra

19 Rouhi

20 Iocolano

21 Palumbo

22 Zelezny

25 Scaglia

26 Damiani

29 Salifou

30 Daffara

31 Stivanello

32 Turicchia

33 Perotti

36 Anghelè

41 Bonetti

44 Sekulov

DaLa Juventus Next Gen scende ancora una volta in campo alle ore 18:30.L'ultima volta è successo nei due turni precedenti, in trasferta contro l'Olbia e poi nel pareggio casalingo raccolto contro il Pontedera.Di seguito la lista dei giocatori convocati da mister Brambilla per la sfida contro la Carrarese, in programma nel pomeriggio di oggi – domenica 10 marzo 2024 – allo Stadio dei Marmi di Carrara.