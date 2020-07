La Juventus Under 23 scende in campo questa sera alle 20.30 allo stadio dei Marmi di Carrara contro la Carrarese. Il match è valido per i quarti di finale playoff di Serie C e gli Under della Juve hanno a disposizione solo un risultato per passare il turno: devono vincere nei 90 minuti. I bianconeri non saranno guidato da Fabio Pecchia squalificato così come il centrocampista Nicolò Fagioli espluso nel turno precedente contro il Padova. Servirà un'impresa contro i toscani che hanno terminato il girone A, lo stesso della Juve, in seconda posizione. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. Su Ilbianconero.com, live testuale, pagelle e approfondimenti post-gara.