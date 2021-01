Quest'oggi, fischio d'inizio alle 15, la Juventus Under 23 riprende il proprio percorso in Lega Pro e scende in campo per sfidare la Carrarese, I bianconeri sono alla ricerca di una svolta dopo le tre sconfitte consecutive contro avversarie dirette prima della sosta; la partita di oggi dirà a che tipo di campionato può aspirare l'Under 23. A rendere le cose più complicate è la ristrettezza della rosa dovuta a infortuni, squalifiche e ai diversi giovani aggregati alla prima squadra per sopperire all'emergenza nella rosa di Pirlo.



TABELLINO



Carrarese-Juve Under 23: 0-0



Marcatori:



Carrarese (4-2-3-1): Mazzini; Ermacora, Murolo, Borri, Grassini; Schirò, Foresta; Manzari, Piscopo, Caccavallo; Infantino. A disp. Pulidori, Valietti, Imperiale, Agyei, Calderini, Pavone, Fortunati, Fantini. All. Baldini

Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Capellini, Alcibiade, Coccolo; Wesley, Ranocchia, Troiano, Rosa; Mosti, Rafia; Brighenti.​ A disp. Raina, Senko, Gozzi, Barbieri, Riccio, Leone, Sekulov, Tongya, Correia, Cerri. All. Zauli



Arbitro: Sig. Carella della sez. di Bari



La diretta testuale su ilbianconero.com:



2' - OCCASIONE JUVE, calcio di punizione di Rafia, la palla si impenna e va a sbattere sull'incrocio dei pali



0' - Il sig. Carella fischia l'inizio del match