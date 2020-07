2









Questa sera alle 20.30 la Juventus Under 23 sfida la Carrarese allo stadio dei Marmi. I bianconeri hanno a disposizione solo un risultato: la vittoria nei 90 minuti altrimenti saranno i toscani ad andare alle Final Four. Sarà una partita speciale anche per Gigi Buffon e Federico Bernardeschi,. Entrambi sono nati a Carrara e sono tifosi della squadra toscana. Gigi è stato anche il Presidente della società. Nel 2010 acquisì il 50% delle quote con una cordata costituita assieme a Maurizio Mian, già presidente del Pisa, e Cristiano Lucarelli. Il 6 luglio 2012 diventa azionista unico della società restandone a capo per tre anni prima dell’addio e della cessione del 70% delle quote all’imprenditore romano Raffaele Tartaglia. Una decisione che lasciò l'amaro in bocca a Gigi per come era maturata:



EX PRESIDENTE - "Ho voluto attendere il termine della stagione per fare il bilancio di questa esperienza - spiegava nel 2015, poco prima di giocare la finale di Champions a Berlino contro il Barcellona - Lascio la Carrarese. Il mio è stato un gesto d'amore non ripagato dall'ambiente. Ho maturato questa decisione nel corso di quest'anno. In questa situazione, che va avanti da tre anni, è molto difficile continuare a fare calcio a livello professionistico e la città e il suo primo cittadino sono da tempo al corrente di queste mie riflessioni. Sono deluso e amareggiato. Per due volte in cinque anni ho scelto di essere parte di due cordate imprenditoriali desiderose di risollevare le sorti della Carrarese. Il primo gruppo si è sciolto dopo due anni, lasciandomi solo. Il secondo, nonostante le promesse, non si è neanche mai concretizzato. E in entrambe le occasioni mi sono ritrovato solo e con la responsabilità di decidere se far fallire la società o garantirle un futuro, attraverso l'impegno delle società della mia famiglia. Ho sempre scelto la via dell'investimento, pur consapevole che si sarebbe trattato di una scelta d'affetto e non di business".



PRECEDENTI - Da ex presidente, Gigi farà il tifo per entrambe le squadre, come Bernardeschi, ​cresciuto calcisticamente nell'Atletico Carrara. Ma ci sono anche altri incroci interessanti in questo strano derby di Serie C. La squadra di Silvio Baldini, infatti, ha in rosa due attaccanti che Maurizio Sarri conosce molto bene: Massimo Maccarone e Francesco Tavano, ora non più titolari inamovibili ma leader dello spogliatoio toscano. Il capocannoniere Infantino Saveriano è il miglior marcatore della regular season con 16 gol in campionato. Alla Juve ne ha segnati 3 nell'unico confronto tra i due club in questa stagione: a dicembre al Moccagatta di Alessandria vinsero 3-1 i toscani. "Pecchia ci ha ricordato quella partita che fu una battaglia", ha detto alla vigilia il difensore bianconero Frabotta. Il tecnico non sarà in panchina perché squalificato, proprio come Nicolò Fagioli, rimpiazzato tra i convocati da Ahamada. Servirà un'impresa, stasera, ma la Juve Under 23 è abituata a farne.