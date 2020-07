Attraverso il sito del club, la Juventus ha analizzato la prossima sfida dell’Under 23 di Pecchia contro la Carrarese:



“Superato brillantemente l'ostacolo Padova, la Juventus Under 23, nel secondo turno dei Playoff di Serie C, trova sulla sua strada la Carrarese. Si gioca in gara secca allo Stadio dei Marmi lunedì 13 luglio alle 20:30, con la vincente che affronterà una tra Bari e Ternana. A differenza della gara contro il Padova (vinta 2-0 grazie alle reti di Zanimacchia e Frabotta), ai ragazzi di Pecchia, squalificato come Nicolò Fagioli, non basterà il pareggio. In caso di parità a qualificarsi sarebbe la Carrarese.



IL CAMMINO DEI TOSCANI - La squadra allenata da Silvio Baldini (in carica dal 2017) comincia i Playoff direttamente con la sfida contro la Juve. I carraresi, infatti, si sono classificati al secondo posto nel Girone A di Serie C, lo stesso dei bianconeri, con un bottino di 45 punti collezionati in 27 gare. 47 le reti messe a segno, secondo miglior attacco dopo il Monza che ha dominato il girone, e 36 quelle subite. L'ultima gara ufficiale è datata 22 febbraio 2020: successo 3-0 sul Gozzano firmato Calderini, Infantino e Cardosselli, che ha fatto seguito all'importantissima vittoria 2-1 contro il Renate.



I SINGOLI - Uno dei giocatori cui Baldini non ha praticamente mai rinunciato è Cassio Cardoselli, centrocampista centrale classe 1998 cresciuto nella Lazio con all'attivo 27 presenze e autore di 6 reti che lo rendono, al pari di Nicola Valente, il secondo miglior marcatore della squadra. Il capocannoniere è, invece, Saveriano Infantino, finito sul tabellino ben 16 volte. Numeri che l'hanno reso capocannoniere, oltre che dei suoi, dell'intero Girone A. In una panoramica dei singoli impossibile non citare il duo Maccarone-Tavano: 445 presenze e 120 gol in Serie A in due. Il modulo utilizzato con maggiore frequenza da Baldini è il 4-2-3-1.



I PRECEDENTI - Juventus U23 e Carrarese si sono fronteggiate tre volte: due la scorsa stagione e una quest'anno. In tutte e tre le occasioni hanno avuto la meglio i giallo-azzurri, con il confronto più recente avvenuto al Giuseppe Moccagatta l'8 dicembre 2019: 1-3 il risultato finale, con il gol bianconero firmato da Luca Zanimacchia nel finale con una splendida punizione. Per i carraresi, tripletta di Infantino”.