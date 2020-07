Continua il sogno Serie B per la Juventus Under 23. Domani, i giovani bianconeri si giocano l’accesso alla Final Four dei playoff di Serie C contro la Carrarese. Ecco le scelte del tecnico Pecchia:



Nocchi

Coccolo

Peeters

Marchi

Portanova

Brunori

Mulé

Marques

Toure

Zanimacchia

Di Pardo

Rafia

Beruatto

Vrioni

Loria

Parodi

Frabotta

Siano

Dragusin

Wesley

Delli Carri

Alcibiade

Minelli

Ahamada