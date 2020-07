Carrarese-Juve Under 23 2-2



Marcatori: 17' Valente (C), 43' Infantino (C), 75' Vrioni (J), 89' Marques (J)



Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Wesley, (46' Beruatto) Alcibiade, Dragusin, Frabotta; Peeters (46' Brunori), Toure; Zanimacchia (46' Marques), Rafia (59' Ahamada), Portanova (63' Vrioni); Marchi. A disp. Nocchi, Siano, Mulè, Di Pardo, Beruatto, Parodi, Delli Carri, Minelli, Ahamada. All. Pecchia.



Carrarese (4-2-3-1): Forte; Ciancio (56' Valietti), Tedeschi, Agyei, Mignanelli; Damiani, Foresta (46' Pasciuti); Valente, Cardoselli (56' Piscopo), Calderini (69' Bentivegna); Infantino. A disp. Pulidori, Conson, Murolo, Maccarone, Tavano, Diawara, Caccavallo, D'Ignazio. All. Baldini.



Arbitro: Feliciani di Teramo



Ammoniti: 6' Touré (J), 20' Foresta (C), 22' Valente (C), 39' Frabotta (J), 51' Ciancio (C)