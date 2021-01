1







di Marco Amato

La Juve Under 23 torna alla vittoria dopo 3 sconfitte consecutive. Felix Correia ci mette lo zampino e firma l'1 a 0 per i bianconeri, dimostrandosi ancora una volta un fattore. Prestazione di altissimo livello di Wesley che sfrutta a pieno la titolarità al posto di Di Pardo.



ISRAEL 6 - Protegge i pali con attenzione, non rischia nulla



COCCOLO 6 - Soffre le avanzate degli avversari e appare più in confusione del solito



ALCIBIADE 6.5 - Autorevolezza in mezzo alla difesa



CAPELLINI 6.5 - Non soffre il cambio di posizione e offre la solita prestazione di alto livello



ROSA 5.5 - Si vede poco e non partecipa con costanza alla manovra. È comunque bravo a inserirsi in area e crearsi lo spazio per concludere in un paio di occasioni (Dal 66' FELIX CORREIA 7.5 - Entra e porta la Juve in vantaggio con una gestione magistrale del bell'assist di Troiano. Calciatore fondamentale per la Juve Under 23)



RANOCCHIA 6.5 - Il campo fangoso non esalta le doti tecniche ma lui non lo sa e ispira la squadra a centrocampo TROIANO 7 - Utile nello sporcare la manovra avversaria; meno preciso in fase di costruzione. Prezioso l'assist per Correia che porta la Juve in vantaggio



WESLEY 7 - Onnipresente sulla fascia destra, Di Pardo non c'è e sfrutta nel migliore dei modi la titolarità. Dà una mano a Capellini dietro ed è una continua spina nel fianco della difesa avversaria: dai suoi piedi arrivano le occasioni pericolose dei bianconeri



RAFIA 6.5 - È padrone della trequarti, salta l'uomo con facilità e crea occasioni per la squadra bianconera (Dall'81' BARBIERI 5.5 - Tocca pochi palloni e non riesce ad incidere)



MOSTI 5.5 - Ha buone doti tecniche ma rimane impantanato (Dal 90' LEONE 6. - Sfiora il raddoppio con un bel tiro incrociato)



BRIGHENTI 6.5 - Generoso come al solito, scende di qualche metro per dare una mano in fase difensiva e per aiutare la manovra bianconera. Poche occasioni per fare gol



All. ZAULI 7 - La squadra è capace di soffrire e lottare in mezzo al campo, anche in un periodo di emergenza della rosa: grande prova di maturità!