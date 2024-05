Carrarese-Juventus Next Gen, la cronaca LIVE

15' - Altra azione degli ospiti che finisce con il colpo di testa di Mbangula deviato da Bleve in angolo

13' - Buona percussione di Rouhi, il cross però è troppo sul portiere, continua a stare in attacco la Juve.

10' - Juve vicina al pareggio con Guerra che dal limite dell'area spara alto, bell'azione dei bianconeri

7' - I bianconeri spingono sulle corsie. Da sviluppi di calcio d'angolo conclusione debole di Pedro Felipe che svirgola.

5' - Prova a reagire la Juve, sulla destra Comenencia serve Savona che però non riesce a metterla in mezzo.

3' - GOL CARRARESE! Padroni di casa subito in vantaggio con una bella conclusione di Palmieri dal limite dell'area.

1' - Inizia Carrarese-Juve Next Gen

LE FORMAZIONI UFFICIALI



in palio l'accesso alle semifinali. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, i bianconeri hanno un solo risultato possibile, la vittoria. In caso di ulteriore pareggio infatti, passerebbe la Carrarese. La Juve è quindi chiamata ad un'altra impresa in trasferta dopo il successo ottenuto nel precedente turno a Caserta per 1-3. Calcio d'inizio alle ore 20:30 allo Stadio dei Marmi. Segui la cronaca live della partita su IlBianconero.

Carrarese: Bleve, Imperiale (C), Illanes Minucci, Palmieri, Panico, Cicconi, Schiavi, Coppolaro, Zanon, Capezzi, Giannetti



Juve Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic (C); Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Mbangula; Guerra