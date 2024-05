Niccològiocatore dellaavversaria della Juventus Next Gen ai playoff ha parlato ai canali ufficiali della società. Le sue parole." La Juventus Next Gen non ci ha sorpreso dal punto di vista tecnico ma pensavamo mostrasse qualche cedimento fisico, dopo le quattro gare in pochi giorni ed, invece, soprattutto nella prima frazione di gioco hanno messo in mostra velocità e freschezza. Complimenti a loro perché ci hanno messo sotto per alcuni tratti di gara anche se, poi, siamo usciti alla distanza. Personalmente, sono soddisfatto del mio ingresso anche se in un ruolo non mio cerco di essere di aiuto ma se serve alla squadra ed al mister non mi tiro indietro".