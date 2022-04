Jamie Carragher, a Sky Sports, parla così del futuro di Salah: "Non credo che il Liverpool aumenterà la sua offerta in questo momento, ma Salah e i suoi rappresentanti dovrebbero capire la situazione che vive in questo momento il club e che otterrà comunque un contratto straordinario per continuare a giocare con uno dei migliori manager del mondo e in una delle squadre più forti. Quello che ha fatto negli ultimi cinque anni lo rende uno dei più grandi giocatori che abbiano mai vestito la maglia del Liverpool e sarebbe triste se dovesse andare via. E poi non credo che potrebbe trovare di meglio in questo momento. Ricordate quello che è successo a Fernando Torres quando è andato al Chelsea".