L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher ha parlato al Daily Mail del confronto tra Cristiano Ronaldo e Messi: “Messi fa quello che gli altri giocatori non possono fare. Penso che il mio pensiero sia comune a gran parte delle persone. Tuttavia, forse ho più rispetto per Cristiano Ronaldo. Il motivo è che lui ha un talento incredibile, ma è stato il suo modo di pensare, la sua concentrazione, la sua costanza nel lavoro a farlo diventare così. Questa sua mentalità è ciò che gli ha permesso di salire ad un altro livello. Quando pensi che il portoghese sia finito o che Messi abbia fatto qualcosa di incredibile, Cristiano fa qualcosa di altrettanto speciale. All’inizio non deve essere stato semplice perché parlavano tutti di Messi, quando ancora CR7 era allo United. E anche all’inizio al Real”.