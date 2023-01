L'ex calciatore del Liverpool Jamie Carragher ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di CR7, nell'ampia intervista concessa ai microfoni di Sky Sport Uk.'In un certo senso è un triste finale per lui. Due dei più grandi giocatori del mondo, Messi e Ronaldo. Ronaldo ha concluso la sua carriera durante un’intervista con Piers Morgan e Messi ha vinto la Coppa del Mondo. Non è il modo migliore per uscire di scena'.