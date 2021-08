, Miss Italia 2019, è il nuovo volto femminile di Helbiz Live, canale che trasmetterà in streaming il campionato di Serie B. La Stramare,, ha parlato della sua passione per il club bianconero ai microfoni di Sportweek:- "Alex Del Piero, da sempre. In casa avevamo il poster di Del Piero e Buffon su una porta sì e l’altra pure, e la sua suoneria del telefonino era l’inno della Juve".- "Col fatto che dopo Miss Italia dichiarai il mio tifo per la Juve, il club mi contattò subito. Ho fatto degli scatti come testimonial del JHotel il giorno dell'inaugurazione. In quell’occasione ho conosciuto Bonucci, Nedved e Paratici".