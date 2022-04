Dopo la bella vittoria dell'andata, a Lione la Juventus non è riuscita ad imporre il proprio gioco, possiamo però portarci a casa la forte crescita che il nostro calcio ha avuto in questi ultimi 5 anni. Adesso dobbiamo crescere ancora!!#ChampionsLeague #Lione #Juventus #calcio pic.twitter.com/AKaaHvvNwq — Carolina Morace (@CarolinaMorace) April 1, 2022

Attraverso un post condiviso sui suoi account social, l'ex calciatrice Carolina Morace ha voluto analizzare la gara svolta dalla Juve nella sfida di ieri sera contro il Lione, sottolineando la crescita del calcio femminile in questi ultimi anni.'Dopo la bella vittoria dell'andata, a Lione la Juventus non è riuscita ad imporre il proprio gioco, possiamo però portarci a casa la forte crescita che il nostro calcio ha avuto in questi ultimi 5 anni. Adesso dobbiamo crescere ancora!! #ChampionsLeague #Lione #Juventus #calcio'.