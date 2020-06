La bellissima Carolina Stramare, eletta Miss Italia nel 2019, ha rilasciato un’intervista a QS Sport parlando della Juventus, la sua squadra del cuore. "Sin da piccola mio nonno e mio padre mi hanno messo la sciarpa bianconera al collo - ha dichiarato la modella genovese, mostrandosi ottimista sulla conquista dello scudetto -. Ci sono tutti i presupposti per essere fiduciosi. La Lazio è una grande avversaria. Come il motto che anima da sempre la Juventus io dico che saremo lì fino alla fine e penso che vinceremo noi".



La Stramare è già proiettata verso Juve-Milan di venerdì sera: "Debutto difficile e ricco di insidie. Il pareggio di San Siro è una buona dote ma sarà un altro film. Si riparte alla pari in tutti i sensi, non ci sarà il fattore campo e la presenza di Higuain al 100% ci avrebbe fatto molto comodo. Spero tanto in Dybala". E sugli altri giocatori preferiti: "Dire Ronaldo è una banalità anche se è vero perché fa la differenza e rappresenta uno straordinario mezzo di promozione del calcio. Ma ho sempre apprezzato tanto Leonardo Bonucci per le sue qualità calcistiche e perché è un uomo di grandi principi che mette sempre davanti a tutto la famiglia". Gli ultimi scatti "social" di Carolina Stramare nella nostra fotogallery