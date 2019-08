Your browser does not support iframes.

Carola è al 100% juventina, oltre ad essere decisamente splendida. La bella tifosa, con più di 50 mila followers su Instagram, non si risparmia quando si parla di Juventus: dalla maglietta alla cover del cellulare, per Carola ogni occasione è valida per mostrare sia la sua bellezza sia la sua fede sportiva. Fino alla fine, come ricorda nella descrizione del suo profilo.



PER VEDERE ALTRE FOTO DI CAROLA, SFOGLIA LA GALLERY DEDICATA