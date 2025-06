Carola Coppo (Head of Women Academy): 'Andiamo oltre il risultato sportivo'

Getty Images

Le parole, riportate da Juventus.com, di Carola(Head of Women Academy), dopo la vittoria dell'Under 19 in Coppa Italia:«Sono molto contenta della prestazione e della vittoria. Le ragazze sono riuscite da subito a imporsi e hanno dimostrato tutto il loro valore. Io sono sempre dell'idea che i bilanci di stagione sul settore giovanile si debbano fare in realtà su lunghi periodi perché altrimenti si rischierebbe di parlare esclusivamente di risultati sportivi e appunto se guardiamo l'ossatura della primavera ci sono molte ragazze del 2006, ragazze arrivate in Juventus all'età di 11/12 anni e arrivate alla fine del percorso che si è concluso come meglio non si poteva immaginare. Credo che siano l'esempio migliore di come vorremmo riuscire a lavorare.

È stata una bella stagione, sorprendente e fino ad oggi davvero unica. Faccio i complimenti al mister, allo staff e infine alle ragazze che non si sono mai risparmiate e questo ha permesso loro di togliersi moltissime soddisfazioni».