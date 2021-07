Diciamo subito che questa Colonna infame è un po’forzata. Sotto questa lente, infatti, dovrebbero finire non tanto le critiche motivate,Ora le osservazioni di Mario Sconcerti non appartengono minimamente a questa categoria, ma andrebbero almeno. La Juventus, dice Sconcerti, si trova in difficoltà economiche,: cosa succederebbe se la Exor, che ha appena sostenuto una congrua ricapitalizzazione della società bianconera, con l’aiuto delle banche,E cosa succederebbe allase gli equilibrismi difallissero, e se la famigliadopo qualche anno di attesa di stadio con annessi centri commerciali nel pantano capitolino, facesse comealla Roma, e sestavolta si “stufasse” davvero e la svendesse la Fiorentina? E se non bastasse un allenatore navigato e stimato, ma poco vincente in Italia, come Spalletti, al Napoli? Se...Il contesto del calcio, segnato da una crisi generale senza precedenti, è sotto gli occhi di tutti.. La notizia di quest’anno è che la Juventus non ha vinto il Campionato ed è arrivata quarta, ma ci furono anni ben peggiori, segnati da una profonda crisi d’identità.. Deve e può migliorare come sempre nella sua storia e puntare in alto. Avercene di problemi così.