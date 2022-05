"Caro Commisso, in che senso Vlahovic l'ha rovinata?".



Le parole del patron della Fiorentina hanno colpito direttamente Vlahovic, indirettamente la Juventus: non è la prima volta che il numero uno della Viola gestisce una narrazione tipicamente anti juventina. Per la sua piazza, è oro colato. Per la sua reputazione, apparentemente, lo è allo stesso modo.



Ma esattamente, ecco, come possono 80 milioni per un giocatore in scadenza di contratto essere una rovina? Non si discute nel merito di parole date o tolte alla fine, si discute nei termini, nei modi, nel non mollare una situazione ormai chiusa secondo la volontà dell'attaccante.



Era già accaduto con Chiesa, mai "perdonato" dal patron e dunque dalla piazza. Continuerà ancora per un po' per Dusan, finché qualcun altro non sarà nel mirino della disputa eterna tra Juventus e Fiorentina.



Si salvi chi può. Di sicuro, si è salvata la Viola. Tanti soldi, stessa posizione in classifica, e pure piena di lamenti: avere tutto si può, basta "piangere" alla Commisso. Che ad altre piazze, verso altri colori, Dusan l'avrebbe quasi svenduto...