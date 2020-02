Your browser does not support iframes.

Dice Bonolis: "Attendo sempre un episodio contro la Juventus, sono sempre in attesa. Prima o poi succederà. Succede sempre quando ormai il vantaggio è al sicuro". Ovviamente, dice male. Ma non per un malcelato odio o senso di inferiorità - cioé: non solo -, piuttosto per uno stereotipo triste e tetro. Per nulla, poi, supportato da prove.



Dice Bonolis: "Tutte partite portate a casa in situazioni un po’ particolari. O facciamo tutti finta di niente per goderci l’illusione del giocattolo, oppure ci rendiamo conto che oggettivamente le cose stanno così". Parla di sudditanza, parla di illusioni. E poi passa ai numeri, ai suoi: "La Juve ha già 12 punti vinti da autoreti, poi ci mettiamo anche questo (riferendosi a quanto accaduto con la Fiorentina, ndr)...". Altra assurdità. A partire dai fatidici 12 punti in più. Nell'ordine, Bonolis dimentica almeno 6 episodi che hanno condizionato al contrario la Juventus negli ultimi mesi. E l'elenco è nella nostra gallery dedicata...