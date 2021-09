Riaprono gli stadi e, in parallelo, fioccano le proteste dei tifosi per il caro biglietti. Gli ultimi, in ordine di tempo, a prendere parola sono stati i rappresentati del tifo organizzato milanista, con un comunicato: "Oggi in occasione dell’uscita dei biglietti della Champions League abbiamo appreso con sgomento il prezzo dei biglietti. Nonostante la giusta e comprensibile differenziazione di prezzi tra chi va allo stadio sporadicamente, e chi invece segue costantemente il Milan sia in casa che in trasferta, troviamo inammissibile il listino prezzi pubblicato per le gare di coppa. Comprendiamo l’esigenza di fare cassa visto l’anno e mezzo di stadi chiusi e l’attuale capienza ridotta al 50%, ma non possiamo accettare di vedere certi prezzi, specie da parte della nostra società che su questi temi si è sempre dimostrata molto sensibile. Invitiamo pertanto la dirigenza a tutti i livelli, a porre rimedio a questa situazione spiacevole, per permettere ai propri tifosi di riempire lo stadio e sostenere il Diavolo come sempre accade. Sempre con il Milan nel cuore".