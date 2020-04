E’ piacevole in questo periodo oscuro, di lontananza dalla vita normale e quindi dallo sport, tornare a parlare di calcio anche a livello tecnico. Un argomento di dibattito lo ha sollevato, un tempo grande difensore dell’Inter e oggi opinionista di Sky, il quale, e quindi nella Juve può anche stare in panchina.. Ha tutto per essere uno dei migliori giocatori del mondo:straordinaria,di corsa e di esecuzione, capacità di esseree di realizzare(quello che fa la differenza, alla fine)., anche se ha caratteristiche simili a Leo, maCe n’è stato uno migliore di lui,, il più grande; gli altri sono stati tutti inferiori, a parteche però aveva attitudini differenti.non regge proprio per una questione di caratteristiche fisiche e tecniche, e comunque se li mettiamo a confronto arriviamo alla stessa conclusione alla quale siamo giunti per Messi:, ma anche qui parliamo di un calciatore con pochi eguali nella storia. Da qui a sostenere che il numero 10 della Juve non sia un campione né un fuoriclasse, però, ce ne passa.Sulle doti tecniche e atletiche di Dybala abbiamo detto. Possiamo sostenere che, nei suoi anni alla Juve,, ma i suoi numeri sono comunque importantissimi: ingiocati in bianconero ha segnatoe confezionato(una giocata decisiva ogni).non ha una media molto migliore di lui in bianconero:(media di un colpo determinante ogni).Bergomi ricorda per caso, solo per rimanere a questa stagione,una magia assoluta, in stile Totti o Mancini? Oppure? Ebbene,A noi sembra che l’argentino sia. Per diventare un fuoriclasse a tutto tondo, deve solo essere più continuo. Ma, per farlo, deve giocare sempre, o quasi. No, uno così non può stare fuori: mandarlo in panchina è, come dice Sarri,@steagresti