"Caro amico, ti sfido". E chi sono gli amici? Andrea Pirlo e Antonio Conte, che saranno protagonisti del prossimo campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport apre con questa sfida interna tra i due "prima alleati, adesso rivali". Insomma, "Juve-Inter è cominciata. Sacchi li giudica: 'Andrea è un rischio che mi fa felice. Antonio, che bel lavoro". In taglio basso, ecco Sarri: "I 10 flash di un divorzio quasi annunciato". Quindi McKennie: "Primo americano per la Signora".



"Juve americana, preso McKennie" è il titolo in taglo alto del Corriere dello Sport. Che spiega: "Mediano, 22 anni, potenzia e qualità, arriva dallo Schalke. Prestito con diritto di riscatto già concordato a 18 milioni". Su Tuttosport, "McKennie per Pirlo! La scoperta dell'America". Il quotidiano aggiunge: "Il centrocampista texano, che domani compie 22 anni, arriva dallo Schalke in prestito per 3,5 milioni: il diritto di riscatto è fissato a 18 milioni". Guarda le prime pagine nella gallery dedicata