Le parole di Carnevali, ad del Sassuolo, al ​Social Football Summit 2021: "Abbiamo ceduto Locatelli e lo abbiamo fatto alle condizioni che volevamo. Con la Juventus è stata una trattativa molto complicata terminata con una formula che probabilmente i non addetti ai lavori non capiscono, ma che per noi è stato un risultato fantastico. Abbiamo conseguito quello che ci eravamo prefissati. Non è stato semplice perché Locatelli voleva andare solamente alla Juve, perciò il calciatore e la società avevano già trovato l’accordo. Tutto il resto veniva rifiutato. Abbiamo avuto offerte dall’Arsenal e altre società, ma non c’è stato nulla da fare".