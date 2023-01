ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Monza e si è soffermato sulla sentenza che ha coinvolto la Juve e l'inchiesta in generale: "Se sono sereno? Ho letto del Sassuolo solo sui giornali, non c'entriamo nulla, non so da dove sia uscito"."Mi dispiace, quando succedono queste cose nel calcio fa male, non è piacevole per tutti noi. Speriamo possa servire e dare la possibilità di ripartire. Siamo sicuramente in grande difficoltà".