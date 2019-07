Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a GR Parlamento durante la trasmissione 'La Politica nel Pallone'. Le sue parole: "Scudetto? Credo che la Juve abbia ancora qualcosa in più: si sta rafforzando sul mercato e il divario con le altre squadre c'è, anche se non più così ampio come prima. Credo che l'Inter possa fare buone cose anche se ci vorrà un po' di tempo. E il Napoli quest'anno con Ancelotti avrà la possibilità di partire dalle basi costruite la passata stagione: sarà un campionato avvincente". Il discorso si sposta su Sensi: "Ha caratteristiche importanti, da grande club. Aveva avuto varie richieste, è in orbita nazionale e cresce anno dopo anno. Nell'Inter potrà fare bene come Politano".