Le parole di Giovannia Sky Sport:"Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora".