Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Tutti Convocati, partendo dall'impegno della Nazionale contro la Lituania: "Speriamo sia una bella festa coronata da una vittoria questa sera. Oggi la Nazionale si è allenata presso il nostro centro sportivo, stasera si gioca nel nostro stadio, il tutto vedendo tanti giocatori del Sassuolo, fa capire che abbiamo svolto un buon lavoro"."Lo stadio è asset importante purtroppo in Italia tra burocrazia e tutto il resto ci vuole tanto tempo, molte squadre nel frattempo abbandonano. Uno stadio è la tua casa, quindi teniamo a tenerla bene, è un passo importante per fare qualcosa di buono e avere visione"."Berardi? Per noi è il giocatore più importante, è cresciuto con noi sotto tutti gli aspetti, ha grande qualità e sotto l'aspetto umano e caratteriale in una squadra come la nostra è determinante. Raspadori è un giovane di grandi qualità, deve dimostrarle".