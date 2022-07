Carnevali, AD del Sassuolo, parla così del mercato e dei contatti con la Juventus a CMIT: "Ranocchia e Fagioli? Non ho mai parlato con la Juventus in questi giorni. Ci possono interessare? Sì, sono giocatori bravi, ma bisogna trovare la giusta collocazione. Questi giovani devono crescere, se tu non dai loro la possibilità di giocare è inutile averli, per cui non è che se ne possono avere poi così tanti. Magari con le cessioni che faremo, parleremo anche dei giovani con qualche società".