Non solo Manuel Locatelli, per il quale ha messo in guarda la Juventus dalla presenza di diversi club esteri, tutti interessati al centrocampista azzurro. L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha contraccambiato i desideri di mercato, spiegando a Tuttosport il suo sogno: “Il mio sogno resta Chiellini, sarebbe perfetto per noi. Vedremo in futuro”. Il capitano bianconero è vicinissimo al rinnovo con la Juve, considerato una mera formalità.