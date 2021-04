Nel prepartita di Inter-Sassuolo, l'ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali ha parlato a Dazn.



CRITICHE - "Le critiche per le nostre precauzioni sui nazionali reduci da focolai Covid? In realtà abbiamo ricevuto diversi complimenti. Le critiche arrivano da persone che capiscono poco, lo avrebbero dovuto fare tutti".



SOLO NOI? - "Dal momento che c'è un positivo, chi gli sta vicino deve andare in quarantena. Mi meraviglia che siamo stati l'unica società a farlo", attacca l'a.d. neroverde.