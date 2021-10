L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha così parlato a Sky Sport: "Voleva sia Scamacca che Raspadori, ma li abbiamo sempre voluti tenere. Secondo me oggi non sono ancora pronti per una big come l’Inter, diamogli tempo di crescere.Il rinnovo di Pellegrini con la Roma e il gol di Locatelli nel derby per la Juventus?Sono giocatori da Nazionale, il percorso che stiamo facendo nel cercare questi ragazzi funziona. Siamo felici per loro, ci lega sempre un rapporto umano e siamo contenti."