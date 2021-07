Dopo la presentazione di Alessio Dionisi come nuovo allenatore del Sassuolo, l'amministratore delegato del club Giovanni Carnevali ha parlato così del futuro di"Stiamo parlando di lui con un club straniero - ha spiegato l'ad ai microfoni di Sky Sport - ed è una trattativa avanzata. Nei prossimi giorni incontreremo di nuovo la Juventus, ma con loro non c'è nessuna trattativa perché i club italiani sono in una situazione economica complicata".