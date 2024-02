Il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un'ampia intervista ai microfoni di TeleLombardia, dove si è soffermato anche su quello che sarà il big match di domenica tra Inter e Juve."Marotta è stato il mio maestro, ho un legame particolare con lui. Ma nello stesso tempo, per il bene della Serie A, sarebbe bello che questo duello durasse fino alla fine. Sarebbe fantastico. Non c'è un favorito, sarà una gara complicata. Io penso che l'Inter parta avanti, poi la Juve con Allegri riesce sempre a fare qualcosa in più ribaltando ogni pronostico".