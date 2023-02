L'ad del Sassuolo Giovanniha parlato a Sky prima della gara contro il Lecce:"Berardi è il nostro giocatore più importante, non lo abbiamo avuto per parecchio tempo, ci potrà dare molto. Siamo felici che stasera ci sia, peccato che manchi Lauriente e non possiamo concludere l'attacco nel modo migliore".- "Ho avuto modo di leggere sui quotidiani il coinvolgimento di varie squadre di Serie A. Dobbiamo aspettare, non ho letto nulla di particolare, non abbiamo ricevuto niente. Onestamente siamo molto tranquilli".