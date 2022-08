Ai microfoni di DAZN, l'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato nel pre partita contro la Juve anche delle mosse di mercato dei neroverdi.- 'Ci dispiace fare a meno di un ragazzo di grande valore ma sono le dinamiche di un calciomercato che, a mio avviso dovrebbe terminare quando comincia il campionato. Se pensiamo che fino a settembre possano esserci trattative non fa bene, noi ne stiamo risentendo. Non riusciamo a progettare nulla in questo modo, nel momento in cui c'è un interesse per qualche nostro giocatore, noi assecondiamo le loro scelte. Speravamo che Raspadori potesse restare ancora con noi. Abbiamo fatto la nostra richiesta, non vogliamo passare per la società che non vende ma ci dispiacerebbe privarcene in questa fase della stagione. Non c'è nessun ultimatum per Raspadori, spero di concludere in fretta'.- 'E' chiaro che Berardi è il giocatore più importante per noi, non è stata un estate tranquilla per lui viste le richieste ricevute. Ci troveremo nei prossimi giorni e siamo fiduciosi di poter trovare un'intesa'.- 'L'obiettivo è quello di far si che il Sassuolo possa crescere e la famiglia Squinzi ci ha dato questa possibilità già da diversi anni. Aldilà di Pinamonti, abbiamo fatto altre operazioni intelligenti, l'importante è che nel calcio ci sia programmazione'.