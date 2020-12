Il Sassuolo è una bottega cara. Lo sa bene la Juve, che dai neroverdi ha pescato Demiral per 18 milioni e quando si è informata per Locatelli la richiesta è stata di 40 milioni. Niente da fare, a quelle cifre. Sorride l'ad del Sassuolo Carnevali, che non ha nessuna intenzione di vendere il centrocampista a gennaio: "In questi anni non abbiamo mai ceduto i migliori giocatori nel mercato invernale, e non lo faremo neanche quest'anno - ha detto al sito ufficiale del club - Abbiamo iniziato un percorso e vogliamo portarlo a termine".