L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha parlato di calciomercato a Rai GRParlamento. Da Frattesi ad Allegri e Magnanelli, diversi i temi che interessano la Juventus.- "L’Inter è la società che si è mossa per prima, ma sta facendo le proprie valutazioni. Ovviamente non mancano le opportunità sul tavolo. Personalmente non ho mai incontrato il Milan, ma se dovessero arrivare altre squadre noi siamo pronti ad ascoltarle. Credo che chi arrivi per primo abbia più possibilità di chiudere la trattativa".- "La nostra richiesta rimane di 40 milioni di euro. Ciò non vuol dire che non siamo interessati a valutare giovani, in ogni trattativa si prova ad ascoltare tutto. L’amicizia con Marotta conta relativamente. In trattative così importanti ognuno cerca di ottenere il massimo per il proprio club. Vorremmo chiudere prima di andare in ritiro, quindi nei primi dieci giorni di luglio. Il giocatore vuole andare in un top club, ma noi pretendiamo che ci siano le condizioni che riteniamo giuste".- "Il no di Allegri all'Arabia Saudita? Sono dalla sua parte. Il denaro è importante, ma conta fino a un certo punto, uno poi deve avere la voglia e l'ambizione di fare ciò che sente e non essere condizionato dalla parte economica".- "Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia, la numero 4. Gli è stata data l'opportunità di entrare a far parte dello staff di Dionisi, ha iniziato un percorso che gli auguro possa portargli risultati straordinari. Adesso ha fatto questa scelta, spero possa dargli quella continuità che ha in mente. Credo che se fosse rimasto ancora con noi per un anno gli avrebbe fatto bene".