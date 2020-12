Il Sassuolo è la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione. De Zerbi è riuscito a mettere in campo una squadra di grande qualità ed equilibrata, questo grazie anche al lavoro fatto nel costruire la rosa. Molti giocatori sono stati valorizzati, alcuni di questi hanno attirato le attenzioni delle grandi squadre, Juventus compresa. Su questo punto, il ds dei neroverdi Carnevali è intervenuto ai microfoni di TRC: "Il Sassuolo a gennaio non ha mai ceduto i giocatori più importanti e credo che non accadrà nemmeno quest'anno. Abbiamo iniziato questo progetto e lo vogliamo portare a termine, è anche una questione di rispetto nei confronti dei tifosi. Magari faremo qualche acquisto, c'è tempo e vedremo".