Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Gr Parlamento. Menzione speciale per Davide, centrocampista neroverde finito anche nel mirino della Juventus. Queste le parole dell'AD:"La nostra volontà era quella di trattenerlo. Non abbiamo parlato con la Juventus. 40 milioni? È una richiesta che abbiamo fatto in Premier perché abbiamo venduto Scamacca alle stesse cifre".