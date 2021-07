Giovannia Sky Sport ha parlato della situazione di Locatelli alla Juventus, sottolineando la volontà del giocatore: "Domani avremo un contatto diretto con la Juventus per Locatelli. Prima al telefono, poi ci vedremo. Il tempo stringe. Il giocatore vuole andare alla Juve". Carnevali ha poi concluso il collegamento con una battuta: "Forse per la Juve è più facile prendere Pjanic che Locatelli". Una risata che mostra ancora come, tra le parti, l'affare non sia affatto concluso. Anzi. Domani, incontro fondamentale per chiudere e decidere.