Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha appena parlato di Manuel Locatelli, obiettivo della Juventus a centrocampo, ai microfoni di Sky Sport: "Non è una trattativa facile, il nostro desiderio è che il giocatore possa rimanere al Sassuolo, di fronte a sé ha un Europeo e con noi può mettersi in mostra di più. Ma se una grande società come la Juve o altri club stranieri lo vogliono, e ci sono condizioni buone per lui e per noi, vedremo cosa riusciamo a fare. Ramsey? Per noi è importante ricevere i soldi giusti per ricevere il giusto compenso per i giocatori che noi e mister De Zerbi valorizziamo".

LA SITUAZIONE - Per il 22enne Locatelli, uno dei nomi di cui si parla per il ruolo di regista per la nuova Juve di Andrea Pirlo, il Sassuolo chiede 40 milioni di euro e non sembra intenzionato ad accettare contropartite, ma solo la cifra cash.