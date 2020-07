Uno dei giocatori "attenzionati" dalla Juventus in chiave mercato è il talentuoso Jeremie Boga. Dell'ala sinistra del Sassuolo ha parlato a Sky Sport il direttore sportivo del club neroverde, Giovanni Carnevali, nel prepartita della sfida di campionato contro il Genoa: "Valutazione di 40 milioni di euro? Ha un valore superiore, 40 milioni sono pochi". Un chiaro messaggio per la Juve e per tutte le altre società interessate a Boga, in primis il Napoli. Vedremo se la Juve arricchirà con l'ivoriano la sua batteria di esterni offensivi.