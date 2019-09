Giovanni Carnevali, amministrato delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Berardi è la nostra bandiera. Abbiamo ricevuto varie richieste per lui, sia in Italia che all'estero, ma il nostro percorso di crescita coinvolge anche il suo. Magari un giorno le strade si separeranno, ma in questo momento c'è voglia di andare avanti. Non è stato vicino alla cessione perché non abbiamo neanche fatto una valutazione economica su di lui, per noi è sempre stato incedibile. E' vero però che sono arrivate proposte da più società. Per noi è un elemento fondamentale". DEMIRAL - "Credo che Demiral sia un giocatore molto forte, importante, destinato ad essere titolare della Juventus. C'è grande competizione in quel ruolo, ma credo che il giocatore possa essere determinante in bianconero. Demiral è un ragazzo serio, un vero professionista. Siamo soddisfatti di aver realizzato questa cessione. Dobbiamo avere la forza e la capacità di sostituire i giocatori che partono".