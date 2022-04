19









Le parole di Giovanni Carnevali a Sky Sport:



CONTRO LA JUVE - "Partita importante per noi, quando giochiamo contro le big vediamo a che punto siamo e dove dobbiamo migliorare. Una partita difficile, cercheremo di fare il nostro meglio e migliorare la classifica. L'obiettivo è rimanere nella parte alta, superando anche il Verona, ma dobbiamo guardarci anche alle spalle. Oggi un bell'esame"



MERCATO - "Raspadori? Inutile nascondere che abbiamo richieste per i calciatori. Noi non vorremmo vendere tutti i ragazzi ma mantenere. Valuteremo le possibilità migliori. Con la Juve un ottimo rapporto e avremo modo di parlare di giocatori, per il momento non abbiamo fatto nulla"