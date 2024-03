L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanninel corso di un'intervista ai microfoni di Radio TV Lega Serie A ha parlato di un curioso retroscena che riguarda Domenico Berardi alla Juventus. Queste le sue parole:- "Quando Marotta era alla Juventus avevamo trovato un accordo per Berardi, ma poi il giocatore fece una scelta diversa. Non fu una rinuncia ai bianconeri, ma una volontà di restare al Sassuolo provando a giocare per qualcosa di importante. Domenico è un ragazzo speciale".