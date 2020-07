Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, parla a Tuttosport del match di questa sera contro la Juventus: "Non sono scaramantico, anzi. Sono convinto che i detti popolari abbiamo sempre un fondo di verità (non c'è due senza tre ndr). Speriamo sia così anche questa volta. Io ci credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti".



BONACCINI - "Tifa Juve? Ma simpatizza anche Sassuolo (ndr). Domenica mi ha chiamato per ringraziarmi della vittoria sulla Lazio, adesso spero di battere la Juve così faccio felice anche il mio amico Marotta. E' il numero uno, l'Inter ha buttato via tanti punti ma è ancora lì davanti".



MAROTTA CONTRO PARATICI - "Non entro in quelle che sono questioni personali e comunque non avrebbero bisogno di me per andare a cena. Un affare tra loro? Penso di si, principalmente perché rappresentano due proprietà che sono in buoni rapporti. Zhang e Agnelli si sentono spesso".



MESSI IN ITALIA - "Non credo proprio, abbiamo già la fortuna di avere Ronaldo e sono convinto che resterà ancora qualche anno alla Juventus".



MAGLIA RONALDO - "Sinceramente conservo solo quelle dei miei giocatori, non degli avversari. Ho fatto una eccezione solo per Messi. Me l'hanno regalata i dirigenti del Barcellona quando ci incontrammo nella loro sede per chiudere la cessione di Boateng".



MERCATO - "Caputo, Boga, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non vediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera, non ci poniamo limiti. Il nostro modello è l'Atalanta, anche se ovviamente loro hanno una storia diversa dalla nostra. Intanto adesso vorremmo provare ad arrivare davanti al Milan".



KAIO JORGE-JUVE - "Non credo. Detto questo con la Juve abbiamo ottimi rapporti, se ci sarà la possibilità faremo qualche operazione. Hanno tanti giovani interessanti, ma anche noi siamo messi bene, Scamacca sarà il futuro del Sassuolo".



JUVE - "Con Demiral e De Ligt ha la difesa del futuro. Chi vorrei? Chiellini, E' un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correrei volentieri anche il rischio di farmi portare via da lui pure la scrivania di amministratore delegato (ride)".