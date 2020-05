1









Il Sassuolo si è spesso rivelato fucina di talenti. La squadra di De Zerbi ha consolidato un gioco riconoscibile, portando alla ribalta una serie di giocatori già presenti sui taccuini degli uomini mercato dei principali top club. Come Manuel Locatelli per la Juventus, o Jeremie Boga per Napoli e Inter. Sul tema, ha parlato il dg neroverde Giovanni Carnevali a Ceramicanda: "Calerà il valore dei cartellini? Forse, ma non quello dei nostri giocatori: siamo una bottega cara". Un messaggio chiaro per le pretendenti: chi vuole i giocatori del Sassuolo, deve sborsare.